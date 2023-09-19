АЗК UPG начала сотрудничество с благотворительной миссией медицинских волонтеров FRIDA Ukraine

Компания поддерживает фонд в рамках благотворительной инициативы "Энергия добра". Уже почти год часть средств от каждого проданного горячего напитка UPG направляет на помощь людям, испытавшим ужас войны.

Команда волонтеров объединяет более пятисот талантливых медиков, которые, надев на белые халаты бронежилеты, лечат украинцев. Благодаря им экстренную и плановую помощь получают дети, люди с инвалидностью и пожилые люди, пострадавшие от военных действий и оккупации.

Кроме того, деятельность FRIDA сосредоточена еще на двух важных направлениях: эвакуации населения и обучении для врачей-волонтеров и студентов-медиков.

UPG взяла на себя стопроцентное обеспечение миссий горючим, а это более 5000 литров ежемесячно. Компания заправляет автопарк волонтеров, в который входят реанимобили, микроавтобусы, автомобиль Women's Care и другой транспорт. Кроме того, сеть АЗК направит средства и на обеспечение мобильных медицинских бригад и другие дополнительные потребности.

Фото: FRIDA Ukraine

"Во время войны в этой трагедии, масштабы которой просто немыслимы, важно, чтобы каждый чувствовал поддержку, особенно люди, которые оказались в сверхсложных условиях. Благодаря миссии население, не имеющее доступа к медицинской помощи, получает ее. Каждый выезд команды – это без преувеличения история спасения человеческих жизней. Спасибо врачам за мужество! Мы также благодарны нашим клиентам, которые, покупая кофе на UPG, делятся своей энергией добра с теми, кто остро нуждается в поддержке. Это наш общий вклад в эту борьбу, которая обязательно завершится победой", – прокомментировала маркетинг-директор UPG Надежда Ганулич-Манукян.

Ежемесячно волонтеры совершают четыре-шесть выездов в общины Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и других областей. Их цель – предоставить качественные медицинские услуги как можно большему числу украинцев, пострадавших от войны. Поэтому осмотр проводят более 25 врачей разных профилей. На каждой миссии задействованы УЗИ, ЭКГ, офтальмологическое оборудование и даже мобильный стоматологический кабинет. Сразу по назначению врача пациенты получают и необходимые лекарства.

"Мы – единственная команда врачей-волонтеров, которая пересекает пятнадцатикилометровую прифронтовую границу и, несмотря на взрывы и выстрелы, доезжает до адских точек. Если вы хоть раз посмотрите в глаза людей, живущих на деоккупированных землях или в зоне ведения боевых действий, вы поймете нас", – говорит руководитель проекта FRIDA Ukraine Владислава Романюк.

С начала широкомасштабной войны во время миссий помощь получили более 15 тысяч пациентов, из которых почти 1700 – дети, врачи выполнили более 120 полевых операций. Люди бесплатно получили более 22 тонн необходимых медикаментов.

С каждым километром отвоеванной украинской земли будет расширяться и география присутствия миссии. В UPG рассказали, что будут поддерживать волонтеров, которые, рискуя собственной жизнью, спасают других, пока в этом нуждается.