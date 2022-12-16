АЗС UPG предлагает водителям устойчивый к сверхнизким температурам DIESEL Арктика

Для водителей с дизельным типом двигателя резкое снижение температуры воздуха - большое испытание, ведь надо правильно выбирать вид ДП, чтобы автомобиль завелся морозным утром без проблем. В этом автолюбителям уже пришла на помощь национальная сеть АЗК UPG, реализуя два вида зимнего дизеля: EURO DIESEL и устойчивый к сверхнизким температурам DIESEL Арктика .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В отличие от бензина дизтопливо содержит парафиновые углеводороды. Поэтому при понижении температуры воздуха от -15°C и ниже обычное летнее дизтопливо начинает густеть. Следовательно, нарушается качество распыления горючего форсунками, а фильтры отказываются пропускать через себя гелеобразную субстанцию. Именно в наличии депрессорных присадок, предотвращающих кристаллизацию парафинов, и заключается основное отличие зимнего дизеля.

Национальная сеть АЗК UPG реализует два вида дизтоплива, которое следует использовать в холодное время года: зимний EURO DIESEL с температурой фильтрации до -22°С и DIESEL Арктика, который не замерзает даже когда отметка термометра опускается до деления -37°С.

Арктический дизель от АЗК UPG (фото: пресс-служба UPG)

Как и другие виды топлива, арктический дизель от UPG импортируется напрямую из Европы и отвечает пятому экологическому стандарту и требованиям ДСТУ.

Несмотря на суровый холод, высококачественное топливо гарантирует легкий разгон автомобиля, отличную маневренность и безопасную эксплуатацию двигателя. Подтверждением этого является высокое цетановое число, достигающее отметки 52 (согласно норме, не ниже 48).

Еще один важный показатель качества топлива – содержание серы и ароматических углеводородов в арктическом дизеле – также в пределах нормы.

Наиболее морозостойкое, предназначенное для эксплуатации в условиях арктического климата дизельное топливо соответствует стандарту Евро-5, что предусматривает более жесткие требования к степени очистки от загрязняющих природу частиц.

DIESEL Арктика до 37 градусов мороза на АЗК UPG (фото: пресс-служба UPG)

Перед тем, как попасть в бак вашего автомобиля, топливо проходит многоуровневую проверку, что гарантирует его качество. Каждая партия имеет сертификат качества производителя с указанием европейской страны, откуда оно было поставлено.

На каждом АЗК UPG вы всегда можете ознакомиться с паспортом, подтверждающим, что это топливо прошло входящий контроль в Украине и отвечает стандартам ДСТУ.

С зимним EURO DIESEL и устойчивым к сверхнизким температурам DIESEL Арктика от UPG вы всегда будете уверены в работе своего авто, несмотря на капризы погоды.