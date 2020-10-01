Азербайджан спростував втрату вертольота та літака в Нагірному Карабасі

Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (facebook.nkrmil)

Інформація про збитий вертоліт та літак армії Азербайджану в ході конфлікту в Нагірному Карабаху не відповідає дійсності. Вся авіаційна техніка Баку на даний момент в строю і цілком боєздатна.

Про це повідомляє Anadolu.

Зокрема, в Міністерстві оборони Азербайджану назвали дезінформацією поширену у вірменських ЗМІ про збиту авіатехніку.

"З усією відповідальністю заявляємо, що вся авіаційна техніка ВПС Азербайджану в строю і боєздатна", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше представники невизнаного Нагірного Карабаху заявили, що вірменські сили збили азербайджанський вертоліт. Збитий вертоліт нібито впав на території Ірану.

Також повідомлялося, що в ході нічних боїв Азербайджан завдав артилерійські удари по позиціях сил Вірменії. В результаті серйозно пошкоджені 163 будинки, а також 36 цивільних об'єктів. Крім того, Баку стверджує, що армія Вірменії обстріляла дві школи.

У свою чергу, Єреван заявив про стабільну напругу на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.

"Станом на даний момент (напруженість, - ред.) зберігається за всіма напрямами лінії зіткнення... Оперативно-тактична обстановка не змінилася", - йдеться в повідомленні.