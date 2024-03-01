Автор обвинений против Коломойского не приходит на допрос, - адвокат

Юрист Приватбанка, являющийся автором заявления против олигарха Игоря Коломойского, не явился на повторный допрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Александра Лысака.

Как отметил Лысак, Гаврилюк подал в БЭБ заявление, где заявил, что банку был причинен ущерб, однако не предоставил ни одного документа, который бы подтверждал это, а только "утверждает, что есть информация из СМИ, что причинен вред".

Адвокаты подали ходатайство о повторном вызове свидетеля на допрос, оно было удовлетворено, однако Гаврилюк не явился.

Также, по словам Лисака, председатель правления ПриватБанка Герхард Беш подтвердил, что у банка нет документов, подтверждающих сумму причиненного ущерба, и он не давал полномочий Гаврилюку писать заявление в БЭБ.

Как известно, по данным следствия, в 2013-2014 годах Коломойский "не внесением наличных средств" вывел из банка 5,7 млрд гривен наличных, однако заметили это только осенью 2023 года, после чего арестовали Коломойского и директора киевского филиала банка Сергея Волкова.

Дело Коломойского

Напомним, что олигарх Игорь Коломойский с сентября находится под стражей с альтернативой внесения залога, который недавно суд уменьшил до 3 млрд 712 тысяч гривен.

Также известно, что 7 сентября Коломойскому было объявлено подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка.

Впоследствии он получил новое подозрение по трем статьям. Следствие установило, что олигарх с 2013 по 2014 годы незаконно завладел 5,8 млрд. грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .