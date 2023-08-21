Авто для разведки. VATRA и РБК-Украина запускают сбор на армию

Общественная организация VATRA вместе с РБК-Украина открывает сбор на автомобиль для взвода разведки "Гвардии наступления".

Детальнее о сборе - читайте ниже в материале РБК-Украина.

Бойцам, работающим на Лиманском направлении, нужна боевая машина. Авто поможет перевозить личный состав, а также боекомплекты на одно из самых горячих направлений боевых действий. Автомобиль - это всегда "руки и ноги" для военных.

В этот раз помощь нужна бойцам бригады оперативного назначения НГУ, которые защищали Киев от нападения в 2022 году, когда отбили атаку на Гостомель, а затем стояли в Северодонецке и Рубежном. Теперь военные героически держат щит обороны на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Мы открываем сбор на 400 тысяч гривен. Если все приложат усилия, то мы закроем его очень быстро.

Если вы открыты к сотрудничеству и проведению совместных мероприятий в поддержку этого сбора пишите главе организации VATRA Анастасии Рокитной.

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/5NSaoByvw8

Номер карты банки: 5375 4112 0751 3750 (Анастасия Рокитна)

PayPal: a.rokytna@gmail.com

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