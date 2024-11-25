Авто с люком в крыше: каких стоит ждать неприятностей

Обо всех преимуществах люка в крыше вам расскажет человек, у которого вы будете покупать машину с этим атрибутом красивой жизни. А автожурналисты РБК-Украина собрали для вас факты об обратной стороне этой медали.

О том, чего ждать от подержанной машины с люком в крыше, читайте в материале РБК-Украина .

Люк может быть металлическим или стеклянным, сдвижным или поворотным – неважно, все равно он является прорезью в крыше, через которую салон будет атаковать влагу, коррозию и мелкие механические проблемы. О них следует знать поподробнее – как минимум для того, чтобы не переплатить лишнего при покупке такого авто на рынке.

Почему люк в крыше становится проблемой

Как можно догадаться, проблему может составлять не собственно люк, а его "периферия" – устройства, обеспечивающие его герметичность и подвижность.

Мокрый потолок. И не только потолок. Резиновые уплотнения между люком и крышей не гарантируют герметичности, поэтому для сбора влаги по контуру проема обустроен лоток. Откуда вода через специальную трубку отводится под машину. Этот водоводный канал рано или поздно забивается мелким мусором с улицы, лоток переполняется и вода переливается везде вокруг – то есть, в первую очередь, на обивку потолка. Пока неопытный водитель поймет, откуда в машине запах недалекого болота и плесень, на потолке уже сформируются некрасивые пятна, а на металлических деталях рядом начнется коррозия. Чтобы этого не произошло, нужно время от времени прочищать трубку воздухом высокого давления или тросиком.

И не только потолок. Резиновые уплотнения между люком и крышей не гарантируют герметичности, поэтому для сбора влаги по контуру проема обустроен лоток. Откуда вода через специальную трубку отводится под машину. Этот водоводный канал рано или поздно забивается мелким мусором с улицы, лоток переполняется и вода переливается везде вокруг – то есть, в первую очередь, на обивку потолка. Пока неопытный водитель поймет, откуда в машине запах недалекого болота и плесень, на потолке уже сформируются некрасивые пятна, а на металлических деталях рядом начнется коррозия. Чтобы этого не произошло, нужно время от времени прочищать трубку воздухом высокого давления или тросиком. Стук над головой. Мелкий и в целом неугрожающий, но навязчивый звук порой возникает во время движения по неровной дороге. Собственно, ничего удивительного, так присуще каждому механизму, где есть определенное количество изношенных подвижных деталей. И спрятанные в потолке механизмы люка здесь не исключение. В дополнение к стуку или отдельно люк может скрипеть во время открывания или закрывания. Обе проблемы решаются регулировкой и смазкой, но иногда приходится заменять детали. Причем смазка нужна особая, а в отношении запчастей так вообще готовьтесь к трудностям.

Мелкий и в целом неугрожающий, но навязчивый звук порой возникает во время движения по неровной дороге. Собственно, ничего удивительного, так присуще каждому механизму, где есть определенное количество изношенных подвижных деталей. И спрятанные в потолке механизмы люка здесь не исключение. В дополнение к стуку или отдельно люк может скрипеть во время открывания или закрывания. Обе проблемы решаются регулировкой и смазкой, но иногда приходится заменять детали. Причем смазка нужна особая, а в отношении запчастей так вообще готовьтесь к трудностям. Проблемы с запчастями для люка. В свободные продажи детали для автомобильных люков не поступают, их придется заказывать у официального дилера вашей марки или покупать подержанные на шроте. Дело в том, что для конвейера автопроизводителя люки в комплекте производятся отдельными специальными компаниями. А у них нет практики поставки своих деталей в качестве запчастей в торговую сеть.

В свободные продажи детали для автомобильных люков не поступают, их придется заказывать у официального дилера вашей марки или покупать подержанные на шроте. Дело в том, что для конвейера автопроизводителя люки в комплекте производятся отдельными специальными компаниями. А у них нет практики поставки своих деталей в качестве запчастей в торговую сеть. Люк заклинает. Как и любой механизм, привод люка может заклинивать – для этого в нем достаточно деталей, выполняющих непростые пространственные эволюции, плюс усложняющих факторов достаточно. Короче говоря, чтобы сдвинуть люк после заклинивания, его систему сдвига и подъема придется разобрать, чистить и смазывать. Найдется работа и автоэлектричество, ведь во влажной атмосфере вокруг проблемного люка некрасиво чувствует себя и проводка, и контакты в выключателях. Все это, как вы понимаете, требует разборки потолка и его утвари.

Как и любой механизм, привод люка может заклинивать – для этого в нем достаточно деталей, выполняющих непростые пространственные эволюции, плюс усложняющих факторов достаточно. Короче говоря, чтобы сдвинуть люк после заклинивания, его систему сдвига и подъема придется разобрать, чистить и смазывать. Найдется работа и автоэлектричество, ведь во влажной атмосфере вокруг проблемного люка некрасиво чувствует себя и проводка, и контакты в выключателях. Все это, как вы понимаете, требует разборки потолка и его утвари. Заедает шторка. Так называемая шторка – а точнее экран, закрывающий стеклянный люк изнутри, иногда заклинивающий на его направляющих. Если электрический привод, то это будет проблема примерно того же уровня, что и в механизме самого люка – ремонт точной механики с мелкими деталями при отсутствии новых запчастей. В случае с приводом "от руки" ремонт будет не столь сложным, но все равно может потребоваться непростой демонтаж обивки потолка.

Так называемая шторка – а точнее экран, закрывающий стеклянный люк изнутри, иногда заклинивающий на его направляющих. Если электрический привод, то это будет проблема примерно того же уровня, что и в механизме самого люка – ремонт точной механики с мелкими деталями при отсутствии новых запчастей. В случае с приводом "от руки" ремонт будет не столь сложным, но все равно может потребоваться непростой демонтаж обивки потолка. Жара в салоне. Люк, сделанный из стекла, обычно прикрывают шторкой, и мы об этом упомянули выше. Но на авто высокого класса иногда вместо сдвижных штор используют стекло с самозатемнением – из него делают сам люк. Так вот, хоть и не часто, но встречаются модели, в которых автоматическое затемнение срабатывает нечетко. И в результате среди жаркого дня интерьер машины получает дополнительный подогрев солнечными лучами прямо из-за крыши. Поэтому, выбирая такую опцию, поинтересуйтесь сначала у других владельцев, насколько адекватно работает самозатемнение люка на указанной модели.

Если коротко

Ничего нового в заключение мы не скажем: за все дополнительные удобства приходится платить (и это касается не только автомобилей). Но в случае с люком следует быть готовым к тому, что цена решения его проблем обычно оказывается выше, чем можно было бы ожидать. Однако снизить нагрузку на семейный бюджет поможет своевременное обслуживание этой системы.