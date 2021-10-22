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Австрійського дипломата підозрюють у передачі даних про "Новачок" агенту ГРУ РФ

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Відень, П'ятниця 22 жовтня 2021 23:32
Австрійського дипломата підозрюють у передачі даних про "Новачок" агенту ГРУ РФ Фото: австрійський дипломат міг отримати секретні дані про отруєння Скрипаля (twitter .comWPLGLocal)
Автор: Артур Родивилов

В Австрії колишнього генсека МЗС Йоханнеса Петерліка звільнили з посади посла Індонезії за підозрою в передачі колишньому топ-менеджеру Wirecard Яну Марсалеку документа Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Він був підготовлений після отруєння колишнього співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

За даними видання, справа розслідується за фактом зловживання службовим становищем і порушення службової таємниці. У документі, як стверджується, була описана формула "Новачка" і процедура його виявлення, яку використовує ОЗХЗ.

Ян Марсалек - колишній головний операційний директор системи платежів Wirecard. Влітку 2020 року стало відомо про зникнення Марсалека: його підозрювали в крадіжці коштів клієнтів Wirecard на 2 млрд євро, влада Німеччини та Австрії оголосила його в розшук.

У січні 2021 року російський центр "Досьє" і німецькі газети опублікували розслідування, де говорилося, що Марсалек міг бути завербований російською розвідкою (ГРУ РФ) понад 20 років тому і він може ховатися в Росії на одній з підмосковних резиденцій ГРУ. Як припускали розслідувачі, весь цей час Марсалек надавав російським розвідникам Фінансові послуги, а також доповідав їм про контакти із західними спецслужбами і політиками.

Марсалек хвалився перед трейдерами тим, що мав у своєму розпорядженні цими документами. Їх зміст міг зацікавити російські спецслужби для того, щоб зрозуміти, як далеко ОЗХЗ просунулася в розслідуванні отруєння Скрипалів.

Сергій і Юлія Скрипаль були отруєні "Новачком" в березні 2018 року. Як з'ясували Британські слідчі, двоє співробітників ГРУ розпилили отруту з флакона духів Nina Ricci на дверну ручку будинку, де проживав Сергій Скрипаль. Москва з перших днів повністю заперечує свою провину на офіційному рівні.

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