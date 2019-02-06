Австрія має сплатити за будинок Гітлера 1,5 млн євро

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Австрія націоналізувала будинок разом з гаражами та паркомісцями

Будинок, в якому народився Адольф Гітлер, в австрійському містечку Браунау-на-Інні, коштує більше, ніж держава сплатила його колишній власниці. Згідно з рішенням, ухваленим земельним судом у місті Рід-ім-Іннкрайс, Австрія має сплатити його колишній власниці 1,5 мільйона євро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, Австрія націоналізувала двоповерхорвий будинок разом з гаражами та паркомісцями і сплатила його колишній власниці, виходячи з експертизи, 310 тисяч євро.

68-річна жінка звернулася до суду, і повторною експертизою було встановлено, що вартість будинку майже вп'ятеро вища. Адвокат зазначив, що жінка з полегшенням сприйняла інформацію про нове відшкодування. Утім, він не виключає, що рішення суду буде державою оскаржене.

Представник підрозділу мінстерства фінансів, який представляє інтереси держави у процесі, зазначив, що спершу потрібно вивчити, наскільки адекватним є визначений новий розмір компенсації, й після цього ухвалюватимуть рішення про оскарження.

Нагадаємо, у 2016 році Австрійське міністерство внутрішніх справ заявило про плани конфіскувати будинок, в якому народився Адольф Гітлер.

Як писав Styler, особистий телефон Адольфа Гітлера виставили на торги.

Зазначалося, що стартова ціна лота - 100 тисяч доларів, але за нього планують виручити в два рази більше.