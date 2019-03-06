В Австрії стався вибух на збройовому заводі, є загиблий

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Причина вибуху поки не встановлена

В Австрії стався вибух на збройовому заводі, в результаті події загинув один співробітник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA.

Зазначено, що ще один чоловік внаслідок вибуху отримав важкі поранення.

"В результаті вибуху на збройному заводі Glock в містечку Ферлах в Карінтії у вівторок загинув один працівник. Він помер одразу на території заводу. Ще один чоловік, також багаторічний працівник, який отримав важкі поранення", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що причина вибуху ще не встановлена. Крім того, будівля заводу, де стався вибух, не пошкоджена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дессельбруні, що у федеральній землі Верхня Австрія, стався вибух на складі боєприпасів. В результаті інциденту серйозні травми отримали дві людини.

Як повідомляло РБК-Україна, на нафтопереробному заводі Китайської національної нафтогазової корпорації (CNPC) в Тайвані 29 січня в результаті пожежі стався вибух. Інцидент вплине на щоденне виробництво 30 тис. барелів дизельного палива.