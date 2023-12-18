"Аврора" вместе с KIDDISVIT и UNITED24 создали продукт, чтобы собрать средства на восстановление Украины

В сети мультимаркетов "Аврори" стартовала новая благотворительная акция, нацеленная поддержать восстановление Украины. В магазинах сети и на сайте avrora.ua появились коллекционные модели военной техники с символикой ВСУ. 10% продаж будут перечисляться на благотворительность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечают в пресс-службе, "Аврора" совместно с KIDDISVIT запустила благотворительный проект с лимитированной коллекцией моделей военной техники TechnoDrive. На каждой модели изображена эмблема ВСУ. Среди игрушек клиенты "Авроры" найдут: танк, штурмовую машину, реактивную систему залпового огня, беспилотный летательный аппарат и несколько моделей внедорожников.

С каждой проданной игрушки 10% стоимости будет перечислено через UNITED24 на восстановление Украины.

Сбор на сумму 1785600 грн планируется закрыть до 31 января 2024 года. Поэтому у украинцев есть почти два месяца, чтобы присоединиться к благотворительному проекту от "Авроры" и партнеров, и помочь как можно скорее собрать необходимые средства.

Покупая игрушечные модели военной техники TechnoDrive, клиенты "Авроры" получат не просто отличные детские игрушки, но и поддержат украинцев. Сейчас это сверхважная задача, ведь только сплотившись, наша нация подтвердит звание несокрушимой и непокоренной.

Соучредитель и СЕО "Авроры" Тарас Панасенко подчеркнул, что это больше, чем игрушки, поскольку машинки в военной стилистике символизируют непоколебимый дух украинцев. "А мощь наша - в единстве! Каждая купленная машинка - вклад в восстановление Украины. Для нас это важный благотворительный проект. Надеемся, вместе соберем всю сумму", - добавил он.

Напомним, сеть мультимаркетов "Аврора" - крупнейшая всеукраинская сеть магазинов формата one dollar store. Свою деятельность компания начала в 2011 году, а сегодня сеть насчитывает более 1200 торговых точек.

KIDDISVIT - компания, более 26 лет работающая на украинском рынке игрушек и товаров для детей, занимая лидирующую позицию среди поставщиков.

UNITED24 - фандрейзинговая платформа для поддержки Украины, запущенная властями 5 мая 2022 года. Ее миссия состоит в благотворительном сборе средств, которые будут распределяться в дальнейшем по таким направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.