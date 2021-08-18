З авіацією, бойовими кораблями та десантом: в Одесі пройшла репетиція військового параду
В Одесі сьогодні, 18 серпня, відбулася репетиція морського військового параду до Дня незалежності України. Участь у заході братимуть бойові кораблі, авіація, а також бронетехніка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
"Катери й судна ВМС та ДПСУ відпрацювали урочисте проходження та продемонстрували окремі елементи запланованих показових дій. Під час репетиційних дій була задіяна авіація, а музичний супровід урочистостей покладено на оркестри частин і підрозділів ВМС України", - розповіли в міністерстві.
Парад відбудеться 24 серпня. Участь у ньому візьмуть військово-морські сили держав-членів та партнерів НАТО. Одесити та гості міста зможуть подивитися на нього поблизу пляжу Ланжерон.
Міноборони також опублікувало відео репетиції параду в Одесі:
Нагадаємо, до цього з'явилося відео репетиції річкового військового параду.