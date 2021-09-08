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Авіакомпанія Turkish Airlines запустила авіарейс з Миколаєва до Стамбулу

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Туреччина, Середа 08 вересня 2021 15:20
Авіакомпанія Turkish Airlines запустила авіарейс з Миколаєва до Стамбулу Фото: авіакомпанія Turkish Airlines запустила авіарейс з Миколаєва до Стамбулу (wikimedia)
Автор: Сергій Пишкін

Одна з найбільших авіакомпаній світу Turkish Airlines запускає рейс Миколаєв-Стамбул. Польоти почнуться вже з 23 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора миколаївського аеропорту Федора Барна.

"Друзі, після довготривалих перемовин з однією з найбільших авіакомпаній світу, Turkish Airlines, радий анонсувати відкриття довгоочікуваного регулярного рейсу до Стамбулу з аеропорту Миколаїв", - відзначає Барна.

Барна додав, що рейси до Стамбула здійснюватимуть п'ять разів на тиждень.

Придбати квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії Turkish Airlines

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Авіасполучення Turkish Airlines Миколаїв Стамбул
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