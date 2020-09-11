Аварійники "Криворіжгазу" з початку року виконали понад 6 тисяч заявок

Газовий вентиль (УНІАН)

Протягом 8 місяців 2020 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Криворіжгаз" прийняла від споживачів 6083 заявок, з яких майже 4600 - про витік газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Їх найбільш поширеними причинами є самовільне втручання споживачів у систему газопостачання, заміна газових приладів та недотримання вимог безпеки при експлуатації газових приладів", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні споживачів газу Кривого Рогу і Криворізького району цілодобово обслуговує 8 бригад служби "104". У прес-службі відзначили, що обсяг фінансування служби АДС зараз вимагає збільшення у зв'язку із зростанням вартості матеріалів, необхідних для локалізації і ліквідації аварійних ситуацій, пально-мастильних матеріалів, які необхідні для забезпечення роботи аварійної служби.

"8 аварійних бригади АДС чергують цілодобово, оперативно виїжджають на виклики, ліквідовують аварійні ситуації, щоб забезпечити безпечну і безперебійну доставку газу",- розповідає технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

Автомобілі служби "104" укомплектовані радіозв'язком, усіма необхідними інструментами і технічними засобами. На сьогоднішній день системою GPS-навігації обладнані всі автомобілів служби "104", що дозволяє диспетчеру в режимі онлайн оперативно визначити місцезнаходження автомобіля, направити його на виклик найкоротшим шляхом, або, при необхідності, направити на допомогу додаткову бригаду.

Крім того, особлива увага приділяється індивідуальному захисту. Фахівці аварійних бригад, які постійно контактують із споживачами, повністю забезпечені захисними засобами і антисептиками.

"Оптимізація та вдосконалення роботи АДС з метою екстреного реагування в цілодобовому режимі є однією з основних завдань у сфері забезпечення безаварійності та безперебійності газопостачання клієнтів АТ "Криворіжгаз", - йдеться в повідомленні.