ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аварийные отключения второй день: когда в Вышгороде может появиться свет

Новина українською →
Вышгород, Вторник 01 ноября 2022 11:32
Аварийные отключения второй день: когда в Вышгороде может появиться свет Фото: Вышгородский район до сих пор остается на аварийных отключениях (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Вышгородском районе до сих пор продолжаются аварийные отключения света из-за вчерашних ракетных ударов врага. Предполагается, что восстановительные работы удастся завершить до конца сегодняшнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в эфире телемарафона.

Что известно

"Несмотря на большие повреждения вчера удалось провести большую работу и почти восстановить на 90% электропотребления в Киевской области. В настоящее время продолжаются восстановительные работы в одном районе - Вышгородском. Надеюсь, что к концу дня они закончатся, и мы сможем отчитываться, что мы возобновили по области все", - рассказал Кулеба.

Второй день без света

Отметим, что с утра, 31 октября, после ударов россиян электричество в Вышгородском районе до сих пор отсутствует.

При этом в ДТЭК дали неутешительный прогноз, там предполагают, что возобновление электроэнергии в районе может продолжаться и до сегодняшнего вечера, так что свет могут не включить и сегодня. Впрочем, сейчас работы продолжаются, поэтому ситуация станет более конкретной уже к вечеру.

Массированная атака на энергообъекты Украины

Напомним, вчера утром РФ нанесла ракетные удары по многим областям Украины.

Как рассказали в Кабмине, в результате обстрелов было повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические, в 10 регионах страны.

Из-за атак в регионах были экстренные отключения электроэнергии, которые до сих пор продолжаются в Вышгородском районе. В Киеве вчера часть людей целый день была без воды и света. Также проблемы с электричеством и водой были в других областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Электроэнергия Вышгород
NEWS
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне