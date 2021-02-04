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Аварія в Енергодарі стала результатом прорахунків уряду і НКРЕКП, - експерт

Київ, Четвер 04 лютого 2021 20:11
Аварія в Енергодарі стала результатом прорахунків уряду і НКРЕКП, - експерт
Фото: Запорізька ТЕС (ДТЕК)
Автор: РБК-Україна

Упродовж тривалого часу генеруючі компанії через штучні обмеження уряду і НКРЕКП працювали в збиток, що позначилося на їх здатність купувати паливо і вчасно проводити капітальні ремонти обладнання.

Про це заявив перший заступник голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква в ефірі телеканалу "Україна24".

"Наразі теплова генерація опинилася в складних умовах, коли встановлені безліч обмежень. Коштів не хватає не тільки на те, щоб купити вугілля і відновити склади, але й відремонтувати обладнання. І обладнання починає виходити з ладу", - зазначив Саква.

Аварія на підстанції Запорізького обленерго, яка спровокувала відключення Запорізької ТЕС, стала уже черговим сигналом критичного стану енергетичної інфраструктури.

"Енергетика не може працювати у збитковому режимі, без коштів. Треба відновити систему нормальних бізнес-відносин. Усунути з ринку всі вади, які відомі. Наразі ринок електричної енергії працює в ручному режимі - це і стало причиною того, що зараз в Запоріжжі й інших станціях", - додав експерт.

За його словами, НКРЕКП має негайно ліквідувати фінансові перекоси на ринку і збалансувати фінансовий стан галузі, інакше аварії на кшталт зупинки енергоблоку Словянської ТЕС, пожежі на Зміївській ТЕС і відключення Запорізької ТЕС можуть повторитися на інших об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 3 лютого через замикання на трансформаторі підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго, спрацювала система аварійного захисту Запорізької ТЕС.

Станція була відключена від енергомережі, що призвело до короткострокового припинення електропостачання міста Енергодар і прилеглих населених пунктів.

Зусиллями енергетиків Запорізької ТЕС, електропостачання споживачів було відновлено менш ніж через годину після інциденту на підстанції "Луч".

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