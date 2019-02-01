Через аварію на колекторі у Бердянську поліція відкрила провадження

Фото: Бердянськ без води (zp.dsns.gov.ua)

Провадження відкрили за статтею про службове недбальство

Слідчі Бердянського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом масштабної аварії на магістральному каналізаційному колекторі в місті Бердянськ, унаслідок якої більша частина міста залишилась без водопостачання. Про це повідомляє в своїй стрічці Новини України інформаційне агентство РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, провадження відкрите за ознаками ч.1 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

На даний час поліцейськими встановлюється коло осіб, які допустили масштабну аварію на каналізаційному колекторі. Слідчими проводиться ряд заходів задля всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 27 січня на ділянці магістрального каналізаційного колектору, розташованого на Мелітопольському шосе в місті Бердянськ, сталось руйнування труби колектору. В результаті стало неможливим рух стоків з більшої частини Бердянська та, з метою запобігання витікання нечистот з каналізації, терміново були зупинені насосні станції. Таким чином було припинено подачу води в 6 мікрорайонів міста.

Як писав Styler, була призупинена діяльність деяких навчальних закладів та дитячих садочків. Щоб надати населенню допомогу, організовано підвоз технічної та питної води місцевим мешканцям.