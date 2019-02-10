Аваков звинуватив штаби кандидатів у дестабілізації ситуації в країні

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Арсен Аваков закликав політиків домовитися про те, як вести чесну конкуренцію

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив штаби кандидатів у президенти в дестабілізації ситуації перед виборами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Авакова.

Аваков повідомив, що в 4 містах протягом одного дня вилучали зеленку у різного роду активістів.

"Штаби політиків!? Адже це ви, що називають себе чесними і прекрасними – посилаєте бойовиків один на одного, платите за це брудні гроші.. А при світлі дня - адже в результаті ми зустрічаємося з респектабельними, шанованими людьми з політичних штабів, які дають команди і наймають людей робити ницості!", - написав він.

Він закликав політиків зупинитися, а також домовитися про те, як вести чесну конкуренцію.

"Ці люди ходять поруч з нами, вітаються, посміхаються і.. посилають до опонента - ображати, кидати в тисячний натовп петарди, обливати хімікатами, брехати і гнати спіраль ненависті..Це не політика і не виборча компанія - це бл*дство. Так ми не отримаємо адекватну владу, - ми отримаємо владу бл*дскую, на новому витку ненависті, не здатну до творення, а здатну тільки до ненависті", - написав Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Національної поліції Сергій Князєв прокоментував сутички, які відбулися біля Подільського управління поліції в Києві.