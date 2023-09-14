ua en ru
Чт, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аутсайдер НБА подписал уникального победителя Слэм-данк контеста

Орландо, Четверг 14 сентября 2023 16:26
UA EN RU
Аутсайдер НБА подписал уникального победителя Слэм-данк контеста Фото: Мак Маккланг с трофеем Конкурса по броскам сверху (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Плеймейкер Мак Маккланг пополнил ряды команды Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации "Орландо Мэджик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

24-летний защитник трудоустроился под эгидой ассоциации. Флоридцы станут четвертым коллективом НБА в карьере американца.

Маккланг в статусе свободного агента, вероятно, заключил частично гарантированный контракт с "Мэджик". Клуб пока условия соглашения с плеймейкером не объявил. В новой команде он будет выступать под 10-м номером.

В этом году Маккланг триумфовал в Конкурсе по броскам сверху во время Звездного уикенда НБА. Он стал первым баскетболистом в истории, получившим приглашение на Слэм-данк контест из Лиги развития ассоциации. Перед конкурсом подписал контракт с "Филадельфией".

Кто такой Мак Маккланг

Уроженец штата Теннесси, на студенческом уровне выступал за "Джорджтаун Хойяс" и "Техас Тек Ред Райдерс". На драфте НБА-2021 не был выбран ни одной из команд.

Попытался закрепиться в "Лейкерс" во время Летней лиги ассоциации. Заключил контракт с калифорнийцами, но был отчислен и оказался в фарм-клубе – "Саут-Бэй Лейкерс". В сезоне 2021/22 подписал кратковременное соглашение с "Чикаго". Прошлый сезон провел в Джи-Лиге за "Делавэр Блю Коатс".

Вырос в штате Вирджиния, где сначала занимался американским футболом. Перешел в баскетбол в седьмом классе. По собственному признанию, улучшил технику броска после перелома руки подростком в результате катания на сноуборде.

К слову, украинец Михайлюк подписал контракт с "Бостоном" на новый сезон НБА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ