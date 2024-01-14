Australian Open: Цуренко одолела первый раунд, Снигур зачехлила ракетку на старте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Australian Open, 1-й раунд, женщины

Цуренко – Бронцетти – 2:1 (3:6, 7:5, 6:3)

Паркс – Снигур – 2:1 (2:6, 6:2, 6:4)

Опытная Цуренко в трех сетах обыграла Лючию Бронцетти из Италии. Хотя дебют встречи сложился для украинки катастрофически – с тремя потерянными на собственных подачах пунктами и только одним брейком она "горела" 1:5. Отечественная теннисистка сумела немного овладеть ситуацией, но отыграться банально не успела.

Зато вполне реабилитировалась во второй партии. С брейком Цуренко было повела 3:1, но итальянка вскоре отыскала симметричный ответ. Впрочем, 34-летняя украинка в одиннадцатом гейме дожала Бронцетти на подаче оппонентки и хладнокровно завершила сет на собственной подаче.

Решающая партия стала отражением первого сета. Теперь Цуренко с тремя брейками быстро обеспечила гандикап (4:1), который оказался неподъемным бременем итальянской теннисистки. Интересно, что из девяти гейма восемь (!) закончились брейками. В частности, и последний, в котором представительница Украины с третьей попытки реализовала матчбол.

Три сета провела на корте против американки Алиши Паркс и Снигур. Украинская теннисистка уверенно начала, взяв очко на подаче соперницы в дебютном гейме. Рассудительная же игра дальше с еще одним брейком в середине партии позволили молодой киевлянке закрыть сет в свою пользу всего за 29 минут.

Однако развития этот локальный успех не получил. Паркс сумела перехватить инициативу и сравняла счет по партиям с двумя брейками под занавес сета. Решающий пункт американская теннисистка взяла с четвертой попытки. А вот в третьей партии Снигур билась до последнего, но после нереализованного брейк-пойнта в девятом гейме проиграла свою подачу и покинула турнир.