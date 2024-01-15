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Australian Open: Стародубцева вылетела от двукратной финалистки Уимблдона

Мельбурн, Понедельник 15 января 2024 11:27
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Australian Open: Стародубцева вылетела от двукратной финалистки Уимблдона Фото: Юлия Стародубцева не остановила фаворитку (odusports.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в первом круге Открытого чемпионата Австралии проиграла именитой туниске Онс Жабер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 1-й раунд, женщины

Жабер – Стародубцева – 2:0 (6:3, 6:1)

Украинка-дебютантка турниров "Грэнд Слэм" начала с взятого на подаче оппонентки очка. Однако Жабер ответила двумя брейками и к середине сета обеспечила гандикап. Впрочем, в седьмом гейме Стародубцева повторила свой подвиг и сократила отставание до минимума (3:4).

Восьмой гейм стал ключевым. Украинская теннисистка 5 раз отыграла брейк-пойнт туниски на собственной подаче. Однако Жабер с шестой попытки сумела все же дожать Стародубцеву. А дальше легко на собственной подаче реализовала первый же сет-пойнт.

Еще проще для фаворитки сложилась вторая партия. В этот раз тунисская теннисистка потратила всего полчаса. Жабер разрешила украинке набрать только один пункт. Зато сама с тремя брейками спокойно довела матч до логической победы. В следующем круге туниска встретится с победительницей пары Андреева – Пера.

Ранее Ястремская оформила сенсационную победу над Вондроушовой. Украинка обыграла победительницу Уимблдонского турнира в двух сетах (6:1, 6:2). Во втором раунде она встретится с бывшей россиянкой Варварой Грачевой.

К слову, ранее вспомнили самые значимые выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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