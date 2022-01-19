Australian Open. Костюк обіграла третю ракетку Іспанії та повторила найкращий результат
Фото: українська тенісистка Марта Костюк (GettyImages)
Українська тенісистка Марта Костюк виграла матч у рамках Відкритого чемпіонату Австралії. У поєдинку другого раунду українка здолала Сару Соррібес-Тормо з Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Australian Open. Друге коло
Марта Костюк (Україна) - Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) - 7:6(5), 6:3
У наступному раунді Костюк зіграє проти ще однієї іспанки Паули Бадоси.
Зазначимо, що Марта повторила своє найкраще досягнення на турнірі. Вперше вона вийшла до третього кола Australian Open у 15 років.