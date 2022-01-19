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Australian Open. Костюк обіграла третю ракетку Іспанії та повторила найкращий результат

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Середа 19 січня 2022 08:36
Australian Open. Костюк обіграла третю ракетку Іспанії та повторила найкращий результат Фото: українська тенісистка Марта Костюк (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Українська тенісистка Марта Костюк виграла матч у рамках Відкритого чемпіонату Австралії. У поєдинку другого раунду українка здолала Сару Соррібес-Тормо з Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Australian Open. Друге коло
Марта Костюк (Україна) - Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) - 7:6(5), 6:3

У наступному раунді Костюк зіграє проти ще однієї іспанки Паули Бадоси.

Зазначимо, що Марта повторила своє найкраще досягнення на турнірі. Вперше вона вийшла до третього кола Australian Open у 15 років.

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Australian Open Марта Костюк
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