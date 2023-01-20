Australian Open-2023: Байндль последней из украинок покинула турнир
Поражением от латвийки Елены Остапенко завершился Открытый чемпионат Австралии для украинской теннисистки Екатерины Байндль. Она впервые дошла до третьего круга турниров "Большого шлема".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Australian Open-2023, 3-й раунд, женщины
Байндль – Остапенко – 0:2 (3:6, 0:6)
В дебюте встречи соперницы обменялись брейками, задав тон противостоянию в первом сете. Правда, балтийская теннисистка в четвертом гейме снова взяла подачу Байндль. Украинка продолжала сопротивление до последнего. При счете 3:5 она отыграла три сет-пойнта, но все ж проиграла партию.
А вот во втором сете конкуренции не вышло. По крайней мере, учитывая итоговый счет. Байндль фактически без борьбы отдала стартовую подачу, а затем проиграла еще 5 геймов подряд. На своих подачах уроженка Николаева еще сопротивлялась, но каждый раз Остапенко была сильнее.
В конце концов второй сет латвийка сумела завершить всего за 30 минут. Парадокс, но по основным показателям Байндль была не хуже Остапенко. В частности, украинка показала лучший процент первой подачи (75%) и допустила гораздо меньше ошибок. Однако 25-летняя балтийка была более активной у сетки и выиграла 88% очков на 1-й подаче.
В следующем раунде Остапенко встретится с юной американкой Коко Гауфф. В то же время для Байндль выступление на Australian Open этого года станет новым ориентиром. До сих пор она не играла в третьем круге мэйджоров.
К слову, украинки Калинина и Костюк завершили выступления в Мельбурне раньше.
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