Атомная генерация приводит к удешевлению электроэнергии, - Герус

Страны, где базовое поколение покрывается за счет атомных электростанций, всегда имеют дешевую электроэнергию.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

"Действительно сегодня и в Украине, и в мире есть очевидные тенденции – там, где есть атомная генерация, исторически и традиционно электроэнергия дешевле, чем там, где базовая генерация – уголь или газ", - цитирует главу пресс-служба комитета.

Также председатель комитета отметил, что одним из важных вопросов, который живо обсуждается на рынке электроэнергии, является несбалансированность энергосистемы, которая приводит к ограничениям атомной генерации и производителей из ВИЭ.

Герус поддержал намерение "Энергоатома" развиваться с учетом современных трендов и технологий, учитывая потребности потребителей и украинской энергосистемы в целом.

Напомним, ранее комитет ВР по энергетике одобрил правительственный проект закона о завершении строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС №3 и №4.

Напомним, летом 2024 года правительство одобрило проект достройки двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС, которые говорят на 80% и на 25% соответственно. Эти два блока дадут в сеть дополнительно 2,2 ГВт мощности.

Ранее политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда заявил, что у Украины есть шансы пройти зимний период с минимальными ограничениями энергопотребления, несмотря на угрозы со стороны РФ. Он напомнил, как досрочный выход блока АЭС по ремонту летом дважды спасал страну от жестких графиков отключения света.