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Атомная энергетика – это один из самых безопасных вариантов получения электроэнергии, – эксперт

Понедельник 25 ноября 2024 12:32
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Атомная энергетика – это один из самых безопасных вариантов получения электроэнергии, – эксперт Фото: атомная энергетика – это один из самых безопасных вариантов получения электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Атомная энергетика – это один из самых безопасных вариантов получения электроэнергии для украинской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмилы Цыганок.

"Атомная генерация - это один из самых безопасных вариантов получения энергии. Сегодня стоит задача совместить развитие атомной энергетики с экологической безопасностью", - сказала она.

Цыганок подчеркнула, что сейчас есть специалисты, работающие над этой задачей.

В то же время генеральный директор Южноукраинской АЭС добавил, что атомная энергетика безуглеродная и производство электроэнергии на АЭС – это безопасный процесс.

Ранее политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда заявил, что у Украины есть шансы пройти зимний период с минимальными ограничениями энергопотребления, несмотря на угрозы со стороны РФ.

Он напомнил, как досрочный выход блока АЭС по ремонту летом дважды спасал страну от жестких графиков отключения света.

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АЭС Электроэнергия
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