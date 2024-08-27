Атомная энергетика является спасением для Украины перед "самой тяжелой зимой" в истории страны, - Politico
В преддверии "самой сложной в истории" Украины зимы атомная энергетика является едва ли не единственным спасением для страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наPolitico .
"Это давление наша энергосистема выдерживает, прежде всего, благодаря атомной энергетике", - цитирует издание слова министра энергетики Германа Галущенко.
Именно поэтому Украина при поддержке западных партнеров стремится завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.
"Нам нужно больше генерации, даже в период восстановления и особенно после войны. Мы понимаем, что любой атомный проект требует лет, поэтому нам нужно начать как можно скорее, особенно в этой ситуации, когда у нас есть 80% готовность строительной части объекта ", – отметил министр.
Сегодня для Украины приоритет – максимально восстановить разрушенные Россией объекты генерации до наступления холодов.
"Мы стараемся, конечно, отремонтировать каждый объект, который можно отремонтировать, добавить в систему дополнительную генерацию", – сказал Галущенко.
Напомним, ранее правительство Украины одобрило проект закона о завершении строительства двух атомных блоков на Хмельницкой станции. Позже проект одобрил парламентский комитет. Пока он ждет рассмотрения в сессионном зале.
Намерение Украины строить дополнительные атомные блоки публично поддержали США в лице специального представителя по восстановлению страны Пенни Прицкер.
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