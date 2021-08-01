В АТБ заявили, що магазини мережі в Одеській області працюють у штатному режимі

"Палаючі складські приміщення в селі Нерубайському не належать корпорації АТБ. На сьогодні відвантаження і доставка товару в магазини торгової мережі "АТБ", розташованих в Одесі та Одеській області, здійснюються без перебоїв в штатному графіку", - повідомила компанія на своєму офіційному сайті.

Як відомо, сьогодні місцеві ЗМІ повідомляли про загоряння складських приміщень в селі Нерубайське Біляївського району Одеської області, а деякі з них помилково вказали, що загоряння сталося на складах АТБ.

"Корпорація АТБ офіційно заявляє, що не має відношення до палаючих в селі Нерубайське Одеської області складських приміщень. Корпорація дійсно має у своєму розпорядженні складські приміщення в селі Нерубайське Біляївського району Одеської області, що знаходяться на масиві №2. Загоряння складів, про який повідомлялося, зафіксовано на масиві 4", - уточнили в компанії причину появи неточної інформації.