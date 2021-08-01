ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В АТБ заявили, що магазини мережі в Одеській області працюють у штатному режимі

Новость на русском →
Одеса, Неділя 01 серпня 2021 19:34
В АТБ заявили, що магазини мережі в Одеській області працюють у штатному режимі Фото: магазини мережі АТБ в Одеській області працюють в штатному режимі (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Магазини мережі АТБ в Одеській області працюють в штатному режимі.

Про це повідомила корпорація АТБ, що управляє однойменною національною мережею магазинів-дискаунтерів.

"Палаючі складські приміщення в селі Нерубайському не належать корпорації АТБ. На сьогодні відвантаження і доставка товару в магазини торгової мережі "АТБ", розташованих в Одесі та Одеській області, здійснюються без перебоїв в штатному графіку", - повідомила компанія на своєму офіційному сайті.

Як відомо, сьогодні місцеві ЗМІ повідомляли про загоряння складських приміщень в селі Нерубайське Біляївського району Одеської області, а деякі з них помилково вказали, що загоряння сталося на складах АТБ.

"Корпорація АТБ офіційно заявляє, що не має відношення до палаючих в селі Нерубайське Одеської області складських приміщень. Корпорація дійсно має у своєму розпорядженні складські приміщення в селі Нерубайське Біляївського району Одеської області, що знаходяться на масиві №2. Загоряння складів, про який повідомлялося, зафіксовано на масиві 4", - уточнили в компанії причину появи неточної інформації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса АТБ
NEWS
Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного і поговорив з ним
Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного і поговорив з ним
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа