"АТБ" виплатила вже понад 10 млн гривень родинам загиблих та пораненим співробітникам

Корпорація "АТБ" виплатила вже понад 10 мільйонів гривень родинам загиблих на війні та пораненим співробітникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу корпорації.

Згідно з оновленими даними компанії, 54 працівники підприємств, що входять до складу корпорації "АТБ", уже віддали своє життя на війні. Більше сотні зазнали поранень різних ступенів тяжкості у боях з окупантом, а дехто під час жорстоких ракетних ударів по мирних українських містах.

У зв’язку з цим, до кадрової політики підприємств корпорації було внесено доповнення щодо виплат матеріальної допомоги пораненим під час бойових дій і сім'ям загиблих співробітників.

Відтак у разі загибелі мобілізованого на фронт працівника "АТБ" виплачуються так звана базова сума допомоги, до якої додається доплата на кожну неповнолітню дитину в його родині. Це не залежить від того, загинула людина у бою чи померла у шпиталі від поранень, отриманих під час виконання військового обов'язку. Також родина додатково отримує грошову допомогу на гідне поховання свого героя.

Пораненим працівникам компанія виплачує матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію.

За шість місяців війни загальна сума виплаченої допомоги корпорацією родинам загиблих і пораненим працівникам вже сягає понад 10 млн грн.

Загалом сьогодні в компаніях, які входять до складу корпорації "АТБ", у тому числі на флагманському підприємстві - торговельній мережі "АТБ", офіційно працевлаштовано понад 50 тисяч громадян.

Станом на поточний час уже понад три тисячі з них вступили до лав ЗСУ.