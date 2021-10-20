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"АТБ" утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника

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Києва, Середа 20 жовтня 2021 11:07
"АТБ" утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника Фото: "АТБ" утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мережа магазинів-дискаунтерів " АТБ " не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунського виробника. Невідповідна партія вилучена компанією з обігу і не потрапила на полиці магазинів.

Про це повідомили в прес-службі корпорації.

Відзначається, що отримана з Румунії партія продукції, зазначена в RASFF-повідомленні, буде повністю утилізована.

"Компанія "АТБ-Маркет" офіційно повідомляє, що партія продукції заморожених напівфабрикатів для випічки румунського виробника SC La Lorrain SRL за номером 21258601 у реалізації магазинів торговельної мережі "АТБ" повністю відсутня. Зазначений товар вилучений з обігу, ізольований у належні умови для виключення ненавмисного використання протягом декількох годин з моменту отримання повідомлення системи RASFF. Зараз ведеться підготовка до утилізації відповідно до вимог закону України № 771 через спеціалізовану компанію", - сказано в повідомленні "АТБ"на офіційному сайті.

Як відомо, раніше в Головному управлінні Держпродспоживслужби України в Київській області повідомили, що на територію України ввезена партія напівфабрикату для приготування випічки румунського виробника SC La Lorrain SRL, при виготовленні якої були використані рідкі дріжджі, що містять ксантанову камедь, в якій перевищено рівень етиленоксиду.

Як випливає з повідомлення "АТБ", ця продукція навіть не потрапила на полиці магазинів мережі, оскільки інформація про небезпечну партію надійшла безпосередньо від виробника раніше, ніж розпочата її реалізація в мережі.

Своєю чергою, ЗМІ помилково повідомили про надходження небезпечної продукції в продаж в мережі супермаркетів. Однак, мова в повідомленні йшла про те, що партія була поставлена в Україну, а ТОВ "АТБ-Маркет" - імпортер.

В "АТБ" завірили, що "необхідні підтверджувальні документи [про утилізацію неякісної імпортної продукції] будуть надані контролюючим органам після закінчення процесу утилізації відповідно до процедури "Відкликання та вилучення небезпечної продукції".

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Румунія АТБ
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