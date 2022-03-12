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АТБ згорнула діяльність на тимчасово окупованих територіях

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Субота 12 березня 2022 17:41
АТБ згорнула діяльність на тимчасово окупованих територіях Фото: АТБ згорнула діяльність на тимчасово окупованих територіях (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Національний рітейлер компанія "АТБ-маркет" повністю припинила роботу своїх магазинів на тимчасово окупованих територіях, магазини відкриються лише після повного відновлення там українського контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Компанія "АТБ-маркет" офіційно заявляє, що не здійснює будь-якої господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях України... …Магазини, які знаходяться у тимчасового окупованих містах, зачиняються до встановлення контролю над містом українською військово-цивільною адміністрацією", - заявила компанія, яка здійснює управління мережею магазинів АТБ.

З початку масштабної воєнної агресії магазини торгівельної мережі "АТБ" працюють у посиленому режимі. Графік їх роботи коригується в залежності від бойових дій - при їх загостренні магазини АТБ зачиняються, а потім, якщо дозволяє обстановка, вони відновлюють діяльність.

"Деякі магазини у містах, які перебувають у зонах безпосередніх бойових дій, закриваються. Таких заходів компанія вживає для безпеки своїх співробітників та відвідувачів магазинів. Після стабілізації ситуації магазини АТБ відновлюють свою діяльність", - додали у прес-службі.

Перелік тимчасово непрацюючих магазинів мережі АТБ можна знайти за цим посиланням на її офіційному сайті.

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