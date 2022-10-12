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В АТБ сократили объемы использования электроэнергии

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Среда 12 октября 2022 20:48
В АТБ сократили объемы использования электроэнергии Фото: в АТБ сократили объемы использования электроэнергии (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

На период полного восстановления и стабилизации работы объектов инфраструктуры и поддержки надежной работы украинской энергосистемы, "АТБ" с 12.10.2022 года существенно сокращает потребление электроэнергии всеми действующими магазинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Речь идет об отказе от лишней в нынешних военных обстоятельствах подсветки вывесок, бордов, сити-лайтов, стел, рекламы на фасаде магазинов, освещения прилегающей территории и т.д.

Также компания отказывается от привычной покупателям подсветки регалов, боксов, полок в торговом зале и освещения помещений, которые некоторое время не используются сотрудниками магазина.

"Такое решение является осознанным отзывом компании как социально-ответственного и патриотического бизнеса на новые вызовы военного времени. Учитывая, что по состоянию на сегодня в разных уголках нашей страны работают более 1100 магазинов АТБ, экономия будет действительно заметной", - отмечают в компании.

В АТБ сократили объемы использования электроэнергии

Напомним, с самого начала военной агрессии "АТБ" перешла на особый усиленный режим работы, прилагает максимум усилий для бесперебойного обеспечения населения свежими продуктами питания и товарами первой необходимости.

Параллельно с этим, АТБ системно поддерживает не только ВСУ, но и мирное население, пострадавших от ракетных ударов, вынужденных переселенцев, жителей только что оккупированных территорий, медицинские учреждения, волонтерские организации и т.д.

Сумма гуманитарной помощи от АТБ за время войны превысила 200 миллионов гривен. Кроме того, более трех тысяч сотрудников компании вступили в ряды ВСУ, встали на защиту нашей государственности и воли.

Также с 2019 года компания внедряет модернизацию магазинов торговой сети. В дискаунтерах АТБ новой концепции установлены модернизированное холодильное и морозильное оборудование, новейшая система освещения, внедрены технологии утепления, отопления и рекуперации энергии, которые сокращают до 70% расходов на отопление.

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АТБ Электроэнергия
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