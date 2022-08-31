В "АТБ" дали роз'яснення щодо ситуації з гуманітарною допомогою в Запоріжжі

Корпорація "АТБ" відреагувала на повідомлення про нібито розкрадання гуманітарної допомоги у Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт корпорації.

В заяві йдеться, що наведені посадовими особами НАБУ дані є неперевіреною інформацією, що" свідомо вводить в оману клієнтів, яких сьогодні понад чотири мільйони, численних партнерів компанії та широкий загал громадськості".

"Корпорація "АТБ" не мала та не має жодних підписаних угод щодо постачання на реалізацію продуктів харчування та товарів першої необхідності гуманітарного спрямування від сторонніх постачальників через магазини торговельної мережі "АТБ" у регіоні.

"АТБ" неодноразово повідомляла громадськість про запуск додаткових імпортних поставок продуктів харчування та товарів першої необхідності з Польщі, країн Балтії, Туреччини, Чехії, Італії тощо. Ці товари, як і решту імпорту, компанія самостійно закупає у західних партнерів-виробників та поставляє напряму до магазинів...", - наголосили в компанії.

В "АТБ" також додають, що подібні звинувачення шкодять діловій репутації мережі. Окрім того, в "АТБ" нагадали, що контролюючі органи неодноразово проводили відповідні перевірки у магазинах мережі й жодного факту реалізації гуманітарної продукції чи будь-яких порушень законодавства або етичних норм виявлено не було.

"АТБ жорстко засуджує будь-які дії посадових осіб щодо привласнення та нецільового використання гуманітарної допомоги, вважає такі дії неприпустимими, ганебними та негідними високого звання громадянина України", - наголошується в заяві корпорації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що компанія надає підтримку ЗСУ, внутрішнім переселенцям, медичним установам країни, збирає кошти на лікування постраждалих від бойових дій дітей і безперебійно забезпечує мільйони громадян свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності за чесними цінами.