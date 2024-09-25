Атаки по атомным подстанциям приравнены МАГАТЭ к атакам на сами АЭС, - нардеп

Возможные удары по узлам выдачи мощностей украинских атомных станций, по классификации МАГАТЭ, считаются атаками на сами АЭС. Узлы передачи энергии критически важны для функционирования атомных электростанций, и их повреждение может привести к разгрузке блоков.

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

По его словам, мировое сообщество особенно чувствительно относится к любым действиям, угрожающим ядерной безопасности, а международная реакция на такие атаки будет очень жесткой.

Кучеренко подчеркнул важность заявлений Зеленского о возможных атаках на АЭС со стороны РФ. По его словам, это формирует позицию международного сообщества. В частности, министр иностранных дел Китая отметил, что ядерные объекты и критическая инфраструктура не могут быть мишенью.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Россия хочет атаковать три украинских атомных электростанции.