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Атаки по атомным подстанциям приравнены МАГАТЭ к атакам на сами АЭС, - нардеп

Среда 25 сентября 2024 18:53
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Атаки по атомным подстанциям приравнены МАГАТЭ к атакам на сами АЭС, - нардеп Фото: атаки по атомным подстанциям приравнены МАГАТЭ к атакам на сами АЭС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Возможные удары по узлам выдачи мощностей украинских атомных станций, по классификации МАГАТЭ, считаются атаками на сами АЭС. Узлы передачи энергии критически важны для функционирования атомных электростанций, и их повреждение может привести к разгрузке блоков.

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, мировое сообщество особенно чувствительно относится к любым действиям, угрожающим ядерной безопасности, а международная реакция на такие атаки будет очень жесткой.

Кучеренко подчеркнул важность заявлений Зеленского о возможных атаках на АЭС со стороны РФ. По его словам, это формирует позицию международного сообщества. В частности, министр иностранных дел Китая отметил, что ядерные объекты и критическая инфраструктура не могут быть мишенью.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Россия хочет атаковать три украинских атомных электростанции.

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