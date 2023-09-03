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Атака на порт в Одесской области. Пограничники сбили два дрона

Измаил, Воскресенье 03 сентября 2023 14:14
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Атака на порт в Одесской области. Пограничники сбили два дрона Фото: пограничники сбили два дрона 3 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники во время ночной атаки 3 сентября сбили два дрона-камикадзе. Это произошло в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Мобильные огневые группы Измаильского пограничного отряда сбили два дрона типа Shahed-136. Эти дроны российские оккупанты направили на один из портов Подунавья в Одесской области.

Фото: пограничники сбили два дрона 3 сентября (t.me/DPSUkr)

Атака на порт в Одесской области

Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину. Оккупанты выпустили несколько волн "Шахедов" с южного и юго-восточного направления по припортовой инфраструктуре Подунавья в Одесской области.

Всего россияне выпустили 25 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 22 из них. Еще три дрона ударили по одному из портов. По сообщениям местных СМИ, оккупанты атаковали порт Рени. Там возник пожар, два человека пострадали.

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