ua en ru
Сб, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака на корабль в Новороссийске стала угрозой для экспорта российской нефти, - FT

Новина українською →
Новороссийск, Суббота 05 августа 2023 10:46
Атака на корабль в Новороссийске стала угрозой для экспорта российской нефти, - FT Фото: атака в Новороссийске стала угрозой для экспорта российской нефти (fleetmon com)
Автор: Наталья Юрченко

Атака на корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска впервые поставила под угрозу инфраструктуру экспорта нефти РФ, являющуюся одним из источников финансирования войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что дроны атаковали корабль после выхода России из "зернового соглашения" и массовых обстрелов портовой инфраструктуры Украины.

При этом FT предполагает, что атака на нефтеэкспортную инфраструктуру России, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах. Вашингтон долго возглавлял усилия, чтобы избежать роста цен на нефть перед президентскими выборами в США.

Отмечается, что Новороссийск является главным черноморским нефтяным портом России. В день он экспортирует около 600 тысяч баррелей нефти. Также этот порт является пунктом экспорта нефти из Казахстана, где кончается линия Каспийского трубопроводного консорциума. Хотя в Казахстане заявили, что инфраструктуре трубопровода не был нанесен ущерб.

"Все, что может привести к сокращению поставок российской нефти на рынок, не будет приветствоваться Белым домом", - считает бывший аналитик ЦРУ Гелима Крофт.

По ее мнению, одно из беспокойств США состоит в том, что поддержку Украины будет труднее поддерживать на фоне энергетического кризиса.

Атака на "Оленегорский горняк"

Напомним, в ночь на 4 августа в районе порта Новороссийск в Краснодарском крае РФ раздались взрывы. Минобороны РФ пожаловалось на атаку морских дронов.

Источники РБК-Украина подтвердили, что СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк ".

Подрыв танкера SIG

Также этой ночью уже в районе Крымского моста был атакован дронами крупный нефтяной танкер РФ SIG. Источники из Службы безопасности подтвердили это в комментарии РБК-Украина.

По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что "фейерверк" был виден издалека. Спецоперацию провели СБУ совместно с ВМС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА атака дронов
NEWS
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена