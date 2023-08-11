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Атака "Кинжалов". Россия выпустила 4 ракеты в направлении аэродрома, одну сбили

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Киев, Пятница 11 августа 2023 14:27
Атака "Кинжалов". Россия выпустила 4 ракеты в направлении аэродрома, одну сбили Фото: Россия 11 августа атаковала Украину 4 ракетами "Кинжал" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 11 августа выпустила по Украине четыре аэробаллистических ракеты "Кинжал", одну из них удалось сбить. Целью оккупантов был аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сегодня около 10:00 оккупанты выпустили четыре ракеты Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. Пуски производились из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ.

Ракеты зашли в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.

Силы противовоздушной обороны сбили один "Кинжал" в Киевской области. Остальные ракеты ударили недалеко от аэродрома. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Одна из ракет попала в жилой сектор.

Что известно о последствиях атаки

Напомним, что во время сегодняшней масштабной воздушной тревоги в ряде регионов раздались взрывы. Их слышали в столице, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Позже стало известно, что в Киеве сбили ракету "Кинжал", но обломки упали в двух районах города. К счастью, никто не пострадал.

Однако вражеская ракета попала на территорию частного дома в Ивано-Франковской области. В результате удара погиб 8-летний мальчик. По сообщениям местных властей, также есть пострадавшие.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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