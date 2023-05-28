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Атака дронов на Киев: среди пострадавших спасатель

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Киев, Воскресенье 28 мая 2023 17:58
Атака дронов на Киев: среди пострадавших спасатель Фото: мэр Киева Виталий Кличко (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Во время ночной атаки РФ на Киев сотрудника Государственной службы чрезвычайных ситуаций завалило плитами. В настоящее время мужчина находится в больнице.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

"Спасателя службы ГСЧС во время выполнения своих обязанностей завалило плитами. Однако врачи говорят, что все под контролем", - сообщил мэр.

Кличко рассказал, что почти все воздушные цели, которые запустила Российская Федерация сегодня ночью на столицу, были сбиты. Обломками уже сбитых "Шахедов" были повреждены машины и крыши жилых домов в некоторых районах Киева.

"К сожалению и у нас есть потери. Один человек погиб. Два человека сейчас находятся в больнице, один из них женщина, находится в реанимации", - сообщил Кличко.

Атака дронов на Киев

Сегодня российские военные запустили по Украине наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны - 54 единицы. Силы ПВО сбили 52 вражеских беспилотников.

В районе Киева уничтожили более 40 дронов. В столице упали обломки. В результате инцидента в Голосеевском районе начался пожар, а в Печерском районе были разрушения. Один человек погиб, еще двое - ранены.

Все детали атаки российских кафиров можете узнать в материале РБК-Украина.

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