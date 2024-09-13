АСВІО Банк подписал договор стратегического партнерства с Visa

Украинский банк АСВІО Банк объявил о подписании договора стратегического партнерства с лидером в сфере цифровых платежей Visa. Целью сотрудничества является внедрение инновационных финансовых решений, которые не только повысят качество обслуживания клиентов, но и будут способствовать дальнейшему развитию цифровых технологий в банковской сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Партнерство с Visa открывает для нас новые горизонты в сфере диджитализации банковских услуг. Мы стремимся создавать современные решения, отвечающие высоким стандартам мирового финансового рынка. Сотрудничество с Visa позволит нам обеспечить еще более комфортный и безопасный доступ к финансовым услугам для наших клиентов", - заявил председатель правления АСВІО Банка Евгений Шулика:

Visa, известная своими передовыми технологиями в сфере безналичных расчетов, активно инвестирует в разработку новых финансовых продуктов и решений для банков и конечных пользователей.

“Visa предлагает инновационные решения, которые наши партнеры успешно внедряют, позволяя традиционным банкам перейти на цифровые услуги и реализовать свой потенциал. Подписание договора о стратегическом партнерстве является положительным сигналом, отражающим технологическую готовность АСВІО Банка, их открытость и желание разрабатывать новые продукты”, - отметил старший директор, глава департамента стратегических партнерств, финтеха и совместных проектов Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Южно- Восточная Европа.

По его словам, это открывает двери для появления новых финансовых решений, которые будут удовлетворять растущие потребности потребителей и отвечать глобальным тенденциям развития рынка.

Сотрудничество между АСВІО Банком и Visa станет важным шагом на пути укрепления позиций банка на украинском рынке, а также повышения уровня онлайн-банкинга в Украине, обеспечивая клиентам доступ к новейшим финансовым технологиям.