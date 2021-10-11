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Астронавт NASA сфотографував Київ з космосу

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Понеділок 11 жовтня 2021 21:59
Астронавт NASA сфотографував Київ з космосу Фото: Астронавт NASA сфотографував Київ з космосу (twitter.com/Thom_astro)
Автор: Сергій Пишкін

Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке поділився новими вражаючими кадрами, що були зроблені з Міжнародної космічної станції. Цього ж разу він сфотографував столицю України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Тома Песке.

Відзначимо, що МКС розташована на висоті 408 кілометрів

"Київ та прекрасні вихори річки вгору за течією", - відзначив Песке.

За словами астронавта, останнього разу він фотографував Київ ще взимку, коли Дніпро було покрито кригою.

Зокрема, Песке також поділився кадрами півострова Бретань, що розташований на північному заході Франції.

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