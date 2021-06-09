Асоціація газовидобувних компаній долучилась до Федерації роботодавців нафтогазової галузі

Асоціація газовидобувних компаній України (АГКУ) стала асоційованим членом Всеукраїнського галузевого об’єднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" (ВГО "ФРНГ"). Сторони також підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, яким засвідчили свій інтерес до поглибленої взаємодії на шляху до досягнення спільних цілей.

Зазначається, що сторони співпрацюватимуть задля впровадження реформ та покращення прозорості галузі, залучення інвестицій, а також впровадження інновацій, передових технологічних рішень та правових практик. Співробітництво стане вагомим внеском у розвиток галузі, що потребує спільних зусиль найбільших гравців ринку та експертної підтримки на тлі пандемії та супутньої економічної кризи.

"Україна має хороший потенціал для подальшого розвитку газовидобутку. У вітчизняних надрах - сотні мільярдів кубометрів запасів, які можна та треба детально розвідувати та розробляти. Початок видобутку на Чорноморському шельфі та Юзівській ділянці на суходолі дасть потужний імпульс нашій галузі та всій економіці. А сучасні технології з інтенсифікації видобутку допоможуть підтримувати існуючі родовища. Тому наше спільне завдання - всіляко сприяти реформуванню галузі та спрощенню бюрократичних процедур, аби підприємства змогли максимально зосередитися на видобувній справі", - наголосив голова Федерації роботодавців нафтогазової галузі Віталій Щербенко.

Об’єднання зусиль на шляху до сприяння розвитку газовидобувної галузі дозволить досягнути кращих результатів і наблизить Україну до енергонезалежності. А це - один із пріоритетів не лише для нафтогазової галузі, а й економіки країни в цілому. Адже збільшення обсягів видобутку власного газу дозволить позбавитися від імпортної залежності, а також створить нові робочі місця та згенерує додаткові доходи до державного та місцевих бюджетів, вважають в асоціації.

"Ми раді приєднатися до найбільшого об’єднання нафтогазових підприємств України. Спільними зусиллями будемо й надалі працювати над важливими ініціативами для розвитку вітчизняного газовидобування. Мова йде про покращення регуляторного середовища, надання податкових стимулів для нафтогазовидобувного сектору, незмінність правил гри, залучення нових інвестицій та забезпечення енергетичної безпеки нашої держави", - зазначив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Нагадаємо, ВГО "ФРНГ" - найбільше об’єднання нафтогазових підприємств України, що ставить за мету захист стратегічних інтересів та енергетичної незалежності України, залучає та акумулює якісну економічну, галузеву експертизу, сприяє розвитку та впровадженню освітніх програм для підготовки фахівців нафтогазової галузі.

АГКУ об’єднує 9 найбільших газовидобувних підприємств України державної та приватної форми власності. Спільно компанії псоціації видобувають 93% українського газу, створюють понад 26 тисяч робочих місць та забезпечують 5% надходжень до державного бюджету.