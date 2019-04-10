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На Асамблеї МПС вперше ухвалили українську резолюцію

Новини » Політика    10.04.2019 - 20:31
На Асамблеї МПС вперше ухвалили українську резолюцію
Фото: Альона Шкрум (facebook.com/alyxrum)

Робота над резолюцією, яку Україна подала спільно з Йорданією, почалася більше року тому

У Катарі на 140 Асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС) вперше ухвалено українську резолюцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника української делегації Альона Шкрум в Facebook.

Як повідомляє Шкрум, робота над резолюцією, яку Україна подала спільно з Йорданією, почалася більше року тому. Тема резолюції для всього світу, дуже болюча і важлива: "Неприпустимість використання найманців та іноземних бойовиків, як засобу підриву миру, міжнародної безпеки, територіальної цілісності держав і порушення прав людини".

Окрім роботи над резолюцією, представники України вперше представлені в керівних органах.

"А я, як вже повноправно обраний член Бюро Комітету з миру та безпеки, тепер можу визначати порядок роботи комітету та теми наступних резолюцій", - зазначила Шкрум.

Проти української резолюції виступили Росія, Білорусь, Іран та Вірменія.

"Резолюцію прийнято з оплесками, а проти неї на комітеті виступили лише 11 країн:
Росія, Білорусія, Іран , Арменія і на наше превелике здивування деякі європейські країни, такі як Швеція, Франція та інші. Найбільшими нашими союзниками - виявилися Швейцарія, Ірландія, Айзербайджан, Іорданія, Тайланд, велика кількість арабських та африканських країни", - зазначила Шкрум. 

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що голова німецького Бундестагу Норберт Ламмерт, виступаючи на засіданні Асамблеї Міжпарламентського союзу, висловив підтримку і солідарність з режисерами Олегом Сенцовим і Кирилом Серебренніковим. За його словами, в країні з плюралізмом не можна обмежувати можливості журналістів та діячів культури.

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