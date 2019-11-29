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АСС критикує пропозиції про пріоритет інвесторам, згодним добровільну реструктуризацію

Новини » Енергетика     29.11.2019 - 11:56
АСС критикує пропозиції про пріоритет інвесторам, згодним добровільну реструктуризацію
Ілюстративне фото (usembassy.gov)

Всі учасники ринку та інвестори мають отримати від уряду рівні умови

Українська влада має знайти взаємоприйнятне рішення для проблем в секторі відновлюваної енергетики та запропонувати всім учасникам ринку та інвесторам рівні умови. Про це йдеться в заяві Американської торговельної палати (АСС), розміщеній на офіційному сайті організації.

В заяві зазначається, що компанії-члени Палати готові продовжити діалог задля пошуку взаємоприйнятних рішень, що покликані покращити фінансову стабільність гарантованого покупця і дозволити уникнути внесення ретроспективних змін до законодавства щодо діючих проектів, що можуть спричинити довготривалий негативний вплив на інвестиційний клімат України.

На їх думку, приведення угод про купівлю-продаж електроенергії з відновлюваних джерел у відповідність до міжнародних стандартів фінансування може стати частиною заходів уряду для стабілізації ринку.

В той же час АСС зазначає неприйнятність пропозиції щодо надання пріоритету у платежах тим інвесторам, які погодяться на добровільну реструктуризацію. Організація наголошує: всі учасники ринку та інвестори мають отримати від уряду рівні умови.

"Компанії-члени Палати переконані в тому, що надання пріоритетності платежів інвесторам, які погодяться на добровільну реструктуризацію, може звести нанівець добровільний характер такої реструктуризації, тому така опція є неприйнятною у жодному із запропонованих рішень. Принципово важливо, щоб усі учасники ринку та інвестори отримували від уряду рівні умови, незалежно від того, чи погодяться інвестори на реструктуризацію на умовах, встановлених урядом", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Костянтин Чижик заявив, що примусового ретроспективного зниження "зелених" тарифів не буде. Проте він зазначив, що міністерство пропонує інвесторам різні умови реструктуризації для проектів ВДЕ, які вже працюють і будуть введені в експлуатацію найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський на Українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде, Україна не робитимемо жодних кроків, які погіршать умови для ведення бізнесу.

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