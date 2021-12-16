Аромат домашнього затишку: "Інтергал-Буд" презентуватиме дифузори покупцям квартир у своїх ЖК

У грудні компанія "Інтергал-Буд" вирішила особливим чином привітати майбутніх мешканців своїх житлових комплексів, даруючи їм дифузори з вишуканими ароматами Your Home Scent.

Це два окремі аромати, які розробили L`atelier du parfum №1. Перший - ніжний, в якому ваніль поєднується з нотками сандала, а манливий іланг-іланг дарує незабутній настрій та відчуття радості і свята. Другий - чуттєвий, у ньому фрезія та нотки чайних квітів утворюють свіжий букет, що надихає та водночас створює атмосферу затишку.

"Напередодні Нового Року усіх нас охоплює передчуття свята, ми прикрашаємо оселі, формуємо простір комфорту та затишку. І аромати, які ми презентуємо нашим покупцям, допоможуть створити атмосферу справжньої зимової казки", - прокоментувала Тетяна Донкоглова, директор з маркетингу "Інтергал-Буд".