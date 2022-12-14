В "Армию восстановления" уже привлечено более 3000 безработных: что известно
В рамках проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ было привлечено более 3000 безработных, а на оплату их труда было направлено уже 18,3 миллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .
К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта Армия восстановления привлечены уже 3314 безработных в девяти регионах Украины.
"Мы привлекаем людей, временно потерявших работу, к восстановлению страны и таким образом предоставляем им возможность перейти в статус занятых и получать за выполнение общественно полезных работ по меньшей мере 6700 гривен", - сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Она добавила, что среди этих людей почти в равной пропорции женщины и мужчины, большинство из них (52%) в наиболее трудоспособном возрасте 35-50 лет.
В настоящее время проект "Армия восстановления" развернут в Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской областях. Больше всего безработных привлечено в Киевской области – 770 человек, Сумской – 739 человек, Полтавской – 697 человек областях.
Виды общественно нужных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей вовлекают в:
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разборы завалов и восстановление жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;
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обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
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расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог;
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строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;
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заготовку дров для военных и населения;
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разгрузку и фасовку гуманитарной помощи;
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предоставление социальных услуг в Пунктах несокрушимости.
По словам заместителя министра экономики, проект "Армия восстановления" будет действовать и в следующем году, поэтому на организацию общественных и общественно полезных работ в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2023 год предусмотрено 154 миллиона гривен.
Ранее мы писали, что в Украине активизируют механизм привлечения безработных граждан в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.
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