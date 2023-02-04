Армия - это привилегия, а не наказание. Подоляк выразил мнение о создании "штафбатов"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на случаи вручения повесток за правонарушения и заявил, что нужно идти либо по пути юридической ответственности, либо создать "штрафной батальон".

Чиновник отметил, что "армия - привилегия, а не наказание", а просто повестка для правонарушителей - это "не правильно". Однако, по его словам, соответствующий вопрос следует урегулировать с ВСУ.

"Извините, я не очень люблю эту концепцию (штрафбата - ред.), но, если вы хотите идти по этому пути, и тогда отправлять таких конкретных людей в такой конкретный батальон, туда собирать людей, которые должны искупить кровью на самом горячем. направлении войны. Тогда должна быть прозрачная концепция, что они не идут в армию, не будут дискредитировать армию своим участием, не будут орать, что им дали (повестки - ред.), а что это будет такое же наказание, как заключение" , - подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП объяснил, что "тогда должна быть сознательная концепция ВСУ, то есть Генштаб должен заявить, что готов сформировать такое подразделение, где будут отбывать наказание таких людей".

"Это было бы правильно. Или мы идем по пути исключительно юридической ответственности, а это - заключение. Или другой путь - мы формируем такое спецподразделение, изолированное от армии", - добавил чиновник.