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Армия РФ уничтожила известную библиотеку в Херсоне: фото разрушений

Херсон, Воскресенье 12 ноября 2023 10:00
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Армия РФ уничтожила известную библиотеку в Херсоне: фото разрушений Фото: армия РФ уничтожила известную библиотеку в Херсоне (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в очередной раз ударила по Херсону. Под удар попала областная библиотека имени Гончара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Одно из попаданий - по областной библиотеке имени Гончара. В здании - существенные разрушения", - отметил он.

В результате обстрела в библиотеке вспыхнул пожар. Спасатели более полутора часа тушили огонь.

По словам Прокудина, из-за вражеской атаки никто не пострадал. На опубликованных фото видно, что здание библиотеки сильно повреждено, там выбиты окна, разрушены некоторые конструкции.

Фото: армия РФ уничтожила известную библиотеку в Херсоне (t.me/olexandrprokudin)

Обновлено

Александр Прокудин сообщил, что утром оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. В собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму.

Жена погибшего госпитализирована. У 64-летней женщины взрывная, закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга. Состояние - средней тяжести.

Освобождение Херсона

Напомним, год назад украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

Оккупация Херсона и правобережной части области длилась восемь месяцев. В настоящее время российские войска продолжают ежедневно обстреливать деоккупированные территории.

Детальнее о том, как наши войска возвращались в Херсон и почему уникальную операцию сложно повторить - читайте в материале РБК-Украина.

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