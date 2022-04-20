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Армія РФ знову запропонувала захисникам Маріуполя здатися

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Маріуполь, Середа 20 квітня 2022 03:11
Армія РФ знову запропонувала захисникам Маріуполя здатися Азовсталь (Фото: censor.net)
Автор: Константин Широкун

На сайті Міністерства оборони РФ опубліковано пропозицію про здачу в полон, адресовану українським захисникам Маріуполя, які зараз тримають оборону на металургійному комбінаті "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

"Збройні Сили Росії, керуючись чисто гуманними принципами, знову пропонують "бойовикам націоналістичних батальйонів та іноземним найманцям" з 14:00 20 квітня 2022 р.припинити бойові дії і скласти зброю", - йдеться в заяві.

Також у зверненні йдеться про те, що з 13:30 росіяни нібито готові оголосити "режим повної тиші" і "гарантують" його дотримання.

Того ж окупанти вимагають від українських захисників: "фактичний початок дії режиму тиші обома сторонами позначається підняттям прапорів: з російського боку – червоних, з українського боку – білих по всьому периметру "Азовсталі". Факт готовності до введення режиму тиші повинен підтвердитися по всіх каналах зв'язку, а з 14:00 українські захисники повинні залишити "Азовсталь" без зброї й боєприпасів.

Зі свого боку, окупанти анонсують припинення бойових дій і відведення своїх формувань на безпечну відстань. У разі відмови росіяни також заявили про готовність евакуювати цивільне населення з "Азовсталі".

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