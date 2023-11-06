Армия Израиля захватила опорный пункт ХАМАС в Секторе Газа
Сухопутные войска армии Израиля ночью 6 ноября захватили опорный пункт ХАМАС в Секторе Газа и нанесли удары по 450 объектам террористов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Как сообщили в армии Израиля, опорный пункт включал наблюдательные посты, тренировочные площадки и подземные тоннели.
По данным ЦАХАЛа, во время захвата несколько боевиков ХАМАС были убиты. Еще несколько полевых командиров террористов погибли в других боях.
Кроме того, отмечается, что за минувшие сутки израильские истребители нанесли удары по более чем 450 объектам ХАМАС в секторе Газа, включая тоннели, военные объекты, наблюдательные пункты и позиции запуска противотанковых управляемых ракет.
В результате одного из авиаударов убили руководителя спецопераций ХАМАС Джамаля Мусу.
Ария Израиля также нанесла удары по объектам ХАМАС, включая командные центры, дополнительные позиции запуска противотанковых управляемых ракет и наблюдательные пункты.
Война в Израиле
В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".
В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.
По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.
Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.
Вчера также стало известно, что сухопутные войска Израиля оцепили Газу и вышли к морю.
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