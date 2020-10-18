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Вірменія заявила про наступ Азербайджану в Нагірному Карабасі

Єреван , Неділя 18 жовтня 2020 08:39
Вірменія заявила про наступ Азербайджану в Нагірному Карабасі
Фото: військові (facebook.nkrmil)
Автор: Максим Зайченко

У неділю вранці, 18 жовтня, вірменська сторона заявила, що Азербайджан почав наступ у південній частині Нагірного Карабаху недалеко від кордону з Іраном. Обидві сторони несуть втрати.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

"Попри оголошення про нове гуманітарне припинення вогню, збройні сили Азербайджану в черговий раз грубо порушили угоду", - заявила вона.

За словами Степанян, 18 жовтня близько 7:20 за місцевим часом (6:20 за Києвом) азербайджанська армія при підтримці артилерії розпочала наступ в районі Худаферінського водосховища, щоб зайняти вигідні позиції. Представник міністерства повідомила, що обидві сторони несуть втрати.

Зазначимо, за даними Баку, вночі вірменські військовослужбовці обстріляли з мінометів і артилерії околиці Джебраїлу і села на річці Араз. Серед особового складу азербайджанської армії постраждалих немає.

"Попри оголошення про нове гуманітарне припинення вогню опівночі 18 жовтня, збройні сили Вірменії в черговий раз грубо порушили угоду", - йдеться в повідомленні Міноборони Азербайджану.

Як повідомляло РБК-Україна, Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я 10 жовтня. Але майже відразу вступу в силу угоди сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Сторони звинувачували один одного в обстрілах.

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