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Вірменія звинуватила Ізраїль у поставках зброї Азербайджану та відкликала посла

Єреван, Четвер 01 жовтня 2020 20:52
Вірменія звинуватила Ізраїль у поставках зброї Азербайджану та відкликала посла
Фото: Анна Нагдалян (facebook.com anna a naghdalyan)
Автор: Дмитро Левицький

Єреван невдоволений тим, що Ізраїль постачає озброєння Азербайджану, який воює проти Вірменії в Нагірному Карабасі. У зв'язку з цим вірменське Міністерство закордонних справ відкликає свого посла з Ізраїля.

Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС Вірменії Анна Нагдалян.

За її словами, Єреван відкликав свого посла для проведення консультацій.

"Для нас неприйнятні поставки Ізраїлем надсучасного зброї Азербайджану, особливо зараз, в умовах агресії Азербайджану за підтримки Туреччини (в Нагірному Карабасі - ред.)", - заявила Нагдалян.

Нагадаємо, вранці 27 вересня Азербайджан перейшов у наступ в Нагірному Карабасі з метою припинення вірменської окупації. Бойові дії між збройними силами країн тривають до сьогодні. У перші дні загострення азербайджанській армії вдалося взяти під свій контроль декілька населених пунктів.

Раніше Єреван звинувачував Туреччину у прямій агресії проти Вірменії. Турецький винищувач нібито збив військовий літак Вірменії.

У Туреччині, зі свого боку, заперечили звинувачення Єревану.

Як писало РБК-Україна, сьогодні президенти Росії, США та Франції виступили зі спільною заявою щодо загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі.

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