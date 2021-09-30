У Вірменії суд заарештував колишнього міністра оборони за звинуваченням у корупції

У Вірменії суд задовольнив клопотання Служби національної безпеки (СНБ) про арешт на два місяці колишнього міністра оборони Давида Тонояна. Його підозрюють у корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азатутюн" .

За даними видання, ексміністр проходить підозрюваним у кримінальній справі про розтрату близько 4,7 млн доларів при постачанні боєприпасів. Відзначається, що в справі також фігурує ряд колишніх і діючих високопосадовців Збройних сил Вірменії.

Агентство Jam News повідомляє, що крім Тонояна також затриманий Давид Галастян, глава компанії, яка постачала зброю і боєприпаси вірменської армії.

Тоноян займав пост міністра оборони Вірменії з 2018 по 2020 роки.