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У Вірменії суд заарештував колишнього міністра оборони за звинуваченням у корупції

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Єреван, Четвер 30 вересня 2021 21:47
У Вірменії суд заарештував колишнього міністра оборони за звинуваченням у корупції Фото: колишній міністр оборони Вірменії Давид Тоноян (twitter.com/MilitaryBWF)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Вірменії суд задовольнив клопотання Служби національної безпеки (СНБ) про арешт на два місяці колишнього міністра оборони Давида Тонояна. Його підозрюють у корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азатутюн".

За даними видання, ексміністр проходить підозрюваним у кримінальній справі про розтрату близько 4,7 млн доларів при постачанні боєприпасів. Відзначається, що в справі також фігурує ряд колишніх і діючих високопосадовців Збройних сил Вірменії.

Агентство Jam News повідомляє, що крім Тонояна також затриманий Давид Галастян, глава компанії, яка постачала зброю і боєприпаси вірменської армії.

Тоноян займав пост міністра оборони Вірменії з 2018 по 2020 роки.

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